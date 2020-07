Coronavirus: la France n'exclut pas une fermeture des frontières avec l'Espagne

"Nous surveillons cela de très près, ici en particulier, parce que c'est un vrai sujet dont il faut que nous discutions aussi avec les autorités espagnoles", a affirmé M. Castex, en réponse à une question sur la situation sanitaire en Espagne et une possible fermeture des frontières.

En Espagne, près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone ont été appelés vendredi à "rester chez eux" sauf pour des raisons de première nécessité, en raison de la hausse des cas de Covid-19.

La frontière entre la France et l'Espagne avait été rouverte le 21 juin, après trois mois d'un strict confinement côté espagnol pour endiguer la pandémie.

L'Espagne est un des pays les plus affectés par la pandémie avec plus de 28.400 morts.

Près d'un mois après la fin du confinement, les contagions sont en effet reparties à la hausse en Espagne.

La Catalogne et l'Aragon voisin sont les deux régions qui inquiètent le plus les autorités espagnoles, mais les foyers de contagion surveillés sont au nombre de plus de 150 dans l'ensemble du pays.