Zizi Jeanmaire, une vie en pointes et en plumes

Zizi Jeanmaire, la plus atypique des ballerines françaises, décédée vendredi, a promené ses jambes gainées de noir, ses plumes et ses paillettes sur les scènes du monde entier, bouleversant les frontières traditionnelles de la danse, de la chanson et du music-hall.