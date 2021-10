Argentan. Des sessions de dépistage du Covid-19 gratuites sur les marchés

Santé. Des sessions de dépistage du coronavirus sont organisées pour tous sur les marchés d'Argentan, dans l'Orne, de 8 h 30 à 10 h 30, les mardis et vendredis. C'est gratuit et sans rendez-vous. Il faut se munir de ses cartes vitale et d'identité. La première session de dépistage aura lieu dès ce vendredi 17 juillet.