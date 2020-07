[Interview] Football. Bruno Irles vient pour "redonner de l'ambition" à QRM

Le style est détendu et le ton avenant. Mais le regard et le discours laissent transparaître toute sa détermination. Non, Bruno Irles, promis à la Ligue 2 avec Pau avant de quitter le Sud sur un désaccord avec sa direction, n'est pas redescendu d'un échelon pour la douceur du climat normand ou la beauté des bords de Seine. À la tête du secteur sportif de Quevilly Rouen Métropole (National 1) depuis deux semaines, l'ancien joueur pro passé par Monaco arrive avec des idées claires et l'envie de réussir.

Bruno Irles, quelles sont vos premières impressions à QRM ?

Elles sont très bonnes par rapport à l'accueil que j'ai reçu de ma direction et du club. Elles sont bonnes aussi par rapport à mes joueurs, car j'ai eu la chance de les choisir quasiment tous, donc c'est plus simple quand on peut choisir le "matériel" que l'on a pour travailler. On s'y met dans une période particulière, il a fallu analyser les quatre mois d'absence d'entraînement pour voir comment revenir à la compétition. C'est une situation nouvelle.

Parmi d'autres propositions, pourquoi avoir choisi ce challenge ?

Je passe un palier, pour moi. C'est vrai que j'aurais pu monter en Ligue 2 avec Pau. C'est moi qui n'ai pas souhaité continuer par rapport au sportif que je ne maîtrisais plus. Ici, c'est un club structuré avec un statut pro que je n'avais pas à Pau, avec des infrastructures qui sont prêtes pour la Ligue 2. Je passe aussi un palier au niveau de ma fonction, car je ne suis plus simple entraîneur : j'ai une main sur l'effectif et le recrutement. J'ai un rôle élargi, donc ça m'a plu.

Qu'est-ce qui change dans le staff cette saison ?

On est en National, donc on n'a pas le staff du PSG ! William Louiron (adjoint de Manu Da Costa jusqu'à présent, NDLR) reste avec des fonctions différentes, car il sera aussi entraîneur de la réserve. Il sera délesté de l'équipe première les week-ends pour bien s'occuper de la réserve et il sera avec moi sur les séances la semaine. L'intendant et la partie médicale étaient là l'an dernier. Pour la préparation physique, Aurélien Quesnel vient d'Amiens. J'en ai vu plusieurs en entretien et il correspond à ma façon de voir les choses. Le dernier a un statut particulier : pour s'occuper des gardiens, je voulais aussi un joueur, donc Romain Lejeune s'occupe des spécifiques pour les gardiens et il fait partie des joueurs.

Sur le terrain, quel est le style de vos équipes ?

Si on doit retenir un mot que j'aime bien faire passer à mes joueurs, c'est l'intensité. J'aime beaucoup le jeu, mais je ne suis pas un extrémiste du beau jeu. Je sais aussi qu'on est dans un championnat particulier et qu'il faut être capable de s'adapter. Ce que je veux, c'est créer un groupe, le créer vite, puisque plein de nouveaux viennent d'arriver, pour que la dynamique prenne et que l'on trouve cette intensité que je demande sur le terrain.

Justement, l'effectif a beaucoup changé cet été. Avez-vous peur que la mayonnaise ne prenne pas ?

La cohésion, elle, passera, car j'ai passé énormément de temps dans ce recrutement. Il y a eu de très belles pages écrites par Manu Da Costa, mais on arrivait en fin de route, un peu. Mon but, c'était vraiment d'écrire une nouvelle page et c'est pour ça qu'il y a eu ce renouvellement d'effectif. Il n'y a pas une pression énorme, ça va prendre un peu de temps, mais ma direction me le donne.

De votre passé de formateur à Monaco, avez-vous gardé des contacts pour faciliter des prêts de joueurs ?

Pas simplement l'AS Monaco, mais avec d'autres clubs aussi. J'ai cette image d'entraineur-formateur, donc les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 me sollicitent beaucoup pour prendre leurs joueurs et les faire grandir en National. Mais moi, je suis très exigeant sur l'aspect mental, qui fait souvent défaut dans ces clubs-là. On a Andrew Jung qui vient de Châteauroux, moi, je veux le faire progresser, mais je sais qu'il va me le rendre pour QRM, pareil pour le gardien Nicolas Lemaître, qui vient de Reims, et deux autres prêts possibles.

Vous estimez donc que l'effectif doit encore s'étoffer ?

Il va s'étoffer ! Je travaille dessus avec ma direction pour l'aspect financier. Il me manque un défenseur central. Aujourd'hui, j'en ai deux, mais il m'en faut trois pour travailler sereinement sur la saison. Et dans mon projet, les ailiers ont un rôle fondamental, il m'en faut trois, mais je n'en ai qu'un. Là aussi je suis très exigeant sur le profil des joueurs, donc je ne veux pas me précipiter.

Est-ce que votre passé de défenseur vous rend plus regardant sur ce poste ?

Peut-être qu'un défenseur central écoute plus facilement un entraîneur qui a été défenseur, qui a été champion de France, qui a disputé des matchs de Ligue des Champions… Les attaquants, je peux aussi les conseiller car je sais comment ils peuvent me faire mal en tant que défenseur. Maintenant, j'ai du recul et j'adore aussi le rôle des milieux de terrain, même si je ne l'ai pas été.

Sur le plan humain, quelle est votre approche de la gestion d'un vestiaire ?

Je les accompagne dans leur carrière. Je ne suis pas leur copain et ils le savent très bien. Il y a des règles et il faut qu'ils les respectent, sinon ils auront affaire à moi. On est un groupe, il faut créer une dynamique de groupe. En Ligue 1, celui qui a le plus d'argent est en haut et celui qui en a le moins a de fortes chances de descendre. En National, ce n'est pas le cas, il y a d'autres paramètres. Je connais ce championnat et je sais ce qu'il faut créer pour être performant.

Vous êtes aussi connu en tant que consultant sur Canal+, est-ce que cette collaboration va continuer ?

J'ai commencé cette activité à un moment où je n'avais plus de poste. C'est important d'être visible. On a beau avoir tous les diplômes, être bon dans ce qu'on fait, si les présidents ne me connaissent pas, je n'aurai jamais de poste. Puis, je me suis pris au jeu. En National, on a un peu de temps car il n'y a pas la Ligue des Champions… En accord avec Monsieur Mallet (le président de QRM, NDLR), j'ai obtenu l'autorisation d'y aller une fois par semaine. Ça m'aide dans ma communication devant les gens et devant les joueurs. L'émission du Late football club va continuer, donc je pense que je vais poursuivre cette saison.

Une des particularités de QRM, c'est le partage du stade avec le FC Rouen et parfois avec le rugby. Est-ce un problème selon vous ?

Aucun problème pour moi ! Je pense que ceux qui ont le plus de travail, ce sont les jardiniers. Je suis ravi d'avoir signé dans une métropole que je trouve très sportive. D'ailleurs, je serais ravi d'aller voir jouer les Dragons, d'aller voir le basket, le rugby, même si c'est de la Pro D2 et que j'avais du Top 14 l'an dernier (rires) ! Je serais ravi aussi d'aller voir jouer le FC Rouen, s'ils peuvent monter et nous aussi, je serai content. J'ai croisé leur président dans les bureaux, qui m'a souhaité la bienvenue. Je sais qu'il y a un peu d'antagonisme dans les relations. Moi, je n'ai aucun passé là-dessus, donc je n'ai aucun souci avec eux.

La préparation va-t-elle monter d'un cran avec le premier match amical, samedi contre Caen ? Qu'est-ce que vous attendez de ce match ?

Alors non, elle ne va pas monter d'un cran. Dans ma préparation, on va allonger la première partie pour retrouver le foncier et préparer les corps pour les efforts plus longs. Ce match, il se trouve là, mais on ne sera pas prêts. On n'y sera pas dans l'intensité. Tous les joueurs de l'effectif vont avoir 45 minutes de jeu. Tactiquement, je n'ai pas trop eu le temps de travailler, donc je vais me servir de ce match. Je commence à mettre des grands principes de jeu en place.

Côté tactique, êtes-vous l'homme d'une formation ou plutôt du genre à vous adapter ?

Ni l'un ni l'autre. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Bruno Irles, c'est le 4-2-3-1, c'est le 4-3-3, c'est le 3-4-3… J'ai joué dans quasiment tous les styles. J'adapte le système à mes forces en présence. Si j'ai deux bons attaquants, si Andrew Jung et Ottman Dadoune sont bons et performants, on jouera avec deux attaquants. Après, ça peut être un 3-5-2, un 4-4-2 losange, un 4-4-2 à plat si j'ai deux bons ailiers. Ce que je veux, c'est mettre les 11 meilleurs sur le terrain. À moi de trouver le système qui sera adapté à ça.

Pour finir, quel est l'objectif pour vous cette saison ?

De redonner de l'ambition à ce club. Il en a eu, moi j'ai envie de la redonner. Avec la direction, on s'est donné un objectif à deux ou trois ans pour remonter. Avec un énorme changement, ça serait utopique de penser que ça va marcher de suite. J'ai recruté des joueurs ambitieux, à eux de prouver qu'ils peuvent aller jouer plus haut. Se mêler à la lutte au moins pour les play-off ? C'est la saison qui le dira. Mais on veut montrer qu'on a le niveau pour se battre avec les équipes de haut de tableau.