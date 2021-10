Caen. Onze cas de Covid-19 dépistés dans le quartier du Chemin-Vert

Le coronavirus circule toujours. Un cluster est en cours d'identification depuis le samedi 11 juillet à Caen, dans le quartier du Chemin-Vert : deux foyers familiaux qui représentent onze cas positifs. Afin de casser les chaînes de transmission, une campagne de dépistage gratuite et sans ordonnance est lancée à partir du jeudi 16 et jusqu'au mercredi 22 juillet, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, au Pôle de vie des quartiers nord-ouest, rue Jean-Racine.