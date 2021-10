Alençon. Une quinzaine d'activités à découvrir grâce aux tickets sports

Grâce aux tickets sports mis en place par la Ville d'Alençon, les enfants âgés entre 6 et 16 ans et habitant à Alençon pourront découvrir une quinzaine de sports en plein air gratuitement cet été. Au programme : initiation au golf, badminton, équitation, judo, basket, karaté, gymnastique, athlétisme, pêche, hip-hop et escrime. Plusieurs séances sont prévues en juillet et août, où les enfants seront encadrés par des professionnels. Ces tickets sports sont à récupérer auprès du service Sport et camping, à la Maison des initiatives citoyennes de Courteille et à la Maison des services de Perseigne, sur présentation d'un justificatif de domicile.

Pratique. Plus d'infos sur alencon.fr