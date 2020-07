Football. HAC : la campagne d'abonnements est ouverte

Une saison, ça se prépare, pour les joueurs mais également pour les supporters. En foot, la campagne d'abonnements 2020-2021 vient d'être lancée par le HAC. Elle est accessible en exclusivité sur Internet via un mini-site créé pour l'occasion www.abonnement.hac-foot.com.

Parce que les étudiants ont souvent de petits budgets, parce qu'en période de stage, ils ne sont pas toujours présents au Havre, le HAC a créé une offre dédiée composée de dix matchs au choix.

L'offre de parrainage fait également son retour : elle permettra aux fidèles de se muer en ambassadeurs Ciel & Marine et de faire profiter un de leurs proches d'un tarif préférentiel.

Le HAC a également ouvert encore plus largement le règlement, en 10 fois sans frais, pour permettre à ses abonnés de bénéficier d'une souplesse économique.

Enfin, en plus de leur choix de packs, les abonnés pourront créer leur saison sur mesure, grâce à trois gammes principales : Welcome, Passion et 100 %, des gammes intégrant différentes options, allant d'une place de parking, aux matchs de D1Arkema, d'une écharpe Ciel & Marine à des réductions au HAC SHOP.

Abonnements à partir de 95 € pour un adulte et 38 € pour un moins de 16 ans.