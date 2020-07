Seine-Maritime. Feux en série dans la soirée de lundi 

Les pompiers de Seine-Maritime ont eu une soirée agitée lundi 13 juillet : une série de feux s'est déclarée dans des espaces naturels ou des bâtiments agricoles. Trois hectares d'herbes sont partis en fumée au Mesnil-Lieubray. Un hectare est également parti en fumée à Dampierre-en-Bray, où le feu est parti d'un tracteur. A Criquiers, quatre hectares ont été ravagés par les flammes après un feu de moissonneuse.

Sur la commune de Saint-Sair, à 19h15, un feu s'est déclaré dans un bâtiment agricole de 500m2. 1500 volailles et 50 lapins ont péri. Cinq lances ont été déployées, douze engins et vingt sapeurs-pompiers étaient sur les lieux.

A 22h45 c'est un bâtiment de 90m2 de stockage de bois qui a été en proie aux flammes aux Grandes-Ventes. Plus tard, à 23h10, un feu de bâtiment agricole de 1200m2 contenant des Round baller de lin et un engin agricole s'est déclaré à Canville-les-deux-églises. Trois lances ont été déployées, ce qui a permis d'éviter la propagation du feu à un gîte et à un autre bâtiment agricole.