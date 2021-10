Vendeuvre. Les flammes ravagent 19 hectares de cultures 

Lundi 13 juillet vers 16h15 un feu de culture sur pied s'est déclaré dans un champ à Vendeuvre, à une quinzaine de kilomètres de Falaise. 46 sapeurs pompiers ont été engagés et 20 véhicules ont été mobilisés pour stopper la propagation de cet incendie à deux maisons d'habitation et assurer l'extinction du sinistre. Les pompiers ont lutté une partie de l'après-midi contre les flammes. Plus de 19 hectares de récoltes, herbes et haies sont partis en fumée.