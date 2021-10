Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 juillet

BELIER

Un proche aura tendance à vous provoquer et il en aura pour son argent. Vous n'êtes pas décidé à vous laisser faire.

TAUREAU

Vous aurez l'art et la manière de vous sortir de toutes les situations, même les plus difficiles.

GEMEAUX

Vous vous sentez plutôt bien. Et vous avez envie de tester votre pouvoir de séduction. Vous prendrez donc particulièrement soin de vous.

CANCER

Vous saurez faire le tri dans vos contacts, et vous ne vous encombrerez pas de conversations stériles ou futiles.

LION

Amis Lions, un conseil, faites chaque chose en son temps... Faites preuve de patience. Même si ce n'est pas votre fort.

VIERGE

Une belle journée tout simplement. Tout vous sourit, ce qui vous remet d'aplomb et vous rend très agréable avec vos proches.

BALANCE

Vous serez très certainement en mode hyperactif pour une grande majorité d'entre vous. En tout cas, la forme est plutôt bonne.

SCORPION

Votre feeling en aide plus d'un. Et on vous fait confiance, vous adorez contribuer au bonheur des gens.

SAGITTAIRE

Ne réagissez pas trop vivement à des réflexions qui ne vous sont pas forcément destinées.

CAPRICORNE

Essayez de ne pas trop vous disperser si vous souhaitez faire passer de véritables messages à votre entourage.

VERSEAU

Ca cogite chez les Verseau ! Pas que vous soyez forcément triste, mais votre humeur est un peu en berne.

POISSONS

Vous verrez venir les conflits de loin, ce qui vous donnera une longueur d’avance pour parer les coups.