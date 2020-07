Saint-André-d'Hébertot. 13 personnes blessées dans un carambolage sur l'A13

La circulation était dense ce samedi 11 juillet sur l'A13, un état de fait qui n'est sûrement pas étranger à l'accident qui s'est produit en début d'après midi, dans le sens Paris-Caen à hauteur de Saint André d'Hébertot. 6 voitures se sont retrouvées impliquées dans un accident.

En tout, 13 personnes ont été blessées et transportés vers les hôpitaux les plus proches, en l'occurrence, ceux de Caen, Lisieux et Cricqueboeuf. L'une des victimes plus sérieusement touchée a dû être médicalisée, les autres ont été prises en charge par précaution. L'autoroute a été fermée une bonne partie de l'après-midi pour permettre l'intervention des secours et le déblayage des voies.