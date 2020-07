Manche. Jacky Bidot réélu président de Coutances Mer et Bocage.

Près de 15 jours après le second tour des élections municipales, place aux installations des conseils communautaires. À Coutances, Jacky Bidot, 72 ans, président sortant de la jeune CMB, communauté d'agglomération Coutances Mer et Bocage, a été largement réélu vendredi 10 juillet, par 46 des 79 conseillers de l'intercommunalité. Deux autres candidats étaient en lice, Éric De Laforcade, maire de la commune de Contrières et Nicolas Pigasse, conseiller d'opposition à Coutainville.