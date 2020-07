[Actualisé] Normandie. Feux d'artifice du 14 juillet, les maintiens et les annulations

Mise à jour, lundi 13 juillet. La Ville de Cany-Barville confirme le maintien de son feu d'artifice, mardi 14 juillet, 23 heures, au stade. Application des gestes barrières et port du masque seront obligatoires.

"Oh la belle bleue", "C'est le bouquet final !" Cette année, ces tirades caractéristiques des feux d'artifice et particulièrement des célébrations de la fête nationale du 14 juillet, ne résonneront pas en Normandie.

Et pour cause : en raison de la crise sanitaire du Covid-19, la quasi-totalité des événements est tout simplement annulée, afin d'éviter les rassemblements et la création de nouveaux foyers épidémiques. Seulement quatre feux d'artifice vont éclairer le ciel, dont trois dans le Calvados : Pont-L'Évêque (samedi 11 juillet, 23 heures), Lion-sur-Mer (lundi 13 juillet, 23 heures) et Rots (lundi 13 juillet, 23 heures).

Dans la Manche, touristes et habitants n'auront qu'une option après l'annulation de dernière minute du feu d'artifice de Hauteville-sur-Mer : Barneville-Carteret (mardi 14 juillet, 23 heures).

