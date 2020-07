Caen-la-Mer. Joël Bruneau réélu président de la communauté urbaine

Sans adversaire puisque seul à se présenter, Joël Bruneau, maire de Caen depuis le 15 mars dernier, a été réélu sans surprise à la tête de la communauté urbaine de Caen-la-Mer le jeudi 9 juillet, pour un nouveau mandat 2020-2026. Sur les 112 conseillers titulaires, 108 étaient présents pour voter. Joël Bruneau a obtenu 89 voix contre une pour Rudy L'Orphelin. 21 votes nuls ou blancs ont été comptabilisés.

Le verdict est tombé : @joelbruneau est de nouveau à la tête de la communauté urbaine @Caenlamer. Il a obtenu la majorité absolue avec 89 voix sur 111 votants. @RudyLORPHELIN a obtenu une voix #caenlamer #conseilcommunautaire https://t.co/ibZ7yDS7Nu pic.twitter.com/e87Cl3ZFu0 — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) July 9, 2020

Avant de passer aux urnes, Clémentine Le Marrec, maire de Bénouville, s'est exprimée pour demander plus de "transparence" au sein de la communauté urbaine, selon une triple exigence "sociale, écologique et démocratique". Remarque à laquelle a répondu Joël Bruneau, une fois réélu : "Je suis bien conscient de l'éloignement entre la communauté urbaine et les citoyens. On va redéfinir les responsabilités."

Les 15 vice-présidents de Caen-la-Mer

Le président a évoqué plusieurs chantiers urgents, dont notamment "l'accompagnement du tissu économique" dans les prochains mois, mis à mal par la crise sanitaire. Mais aussi les "ressources de la collectivité", "l'évolution des modalités d'exercice" de Caen-la-Mer.

Joël Bruneau sera assisté par quinze vice-présidents. Le premier est Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville-Saint-Clair (emploi, économie sociale et solidaire et politique de la Ville). Puis, Hélène Burgat, maire de Mondeville (transition écologique), Philippe Jouin, maire de Soliers (administration générale et ressources humaines), Michel Patard-Legendre, maire d'Ifs (habitat et gens du voyage), Michel Lafont, maire de Thue et Mue (PLUi et urbanisme réglementaire), Romain Bail, maire de Ouistreham (ports, littoral et tourisme), Florence Bouchard, maire de Castine-en-Plaine (solidarité territoriale), Marc Pottier, maire de Colombelles (culture), Patrick Lecaplain, maire de Bretteville-sur-Odon (espace public), Jean-Marie Guillemin, maire de Cormelles-le-Royal (cycle de l'eau), Dominique Goutte, Caen (développement économique, ZAC et recherche et enseignement supérieur), Marc Lecerf, maire de Fleury-sur-Orne (environnement, énergie, collecte et valorisation des déchets), Nicolas Joyau, Caen (mobilités), Franck Guegueniat, maire d'Epron (attractivité, communication et numérique) et Emmanuel Renard, Caen (aménagement de l'espace et foncier).

Deux rapporteurs généraux ont également été nommés : Aristide Olivier sera chargé des sports et des finances, Béatrice Turbatte sera en charge de la politique contractuelle et des services.