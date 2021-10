Athlétisme. Un meeting de Mondeville 100% français en 2021 ?

Pourrait-on voir un meeting de Mondeville orphelin de ses athlètes internationaux en 2021 ? "Cette piste n'est pas exclue", répond Christophe Lemarié, président de l'AOMH, Association organisatrice des meetings d'Hérouville et de Mondeville. À cause de la crise sanitaire, rien ne promet que les Américains, Suédois et autres Européens puissent voyager librement pour participer à une compétition sportive. "D'habitude, 60 % de nos athlètes sont étrangers, glisse Christophe Lemarié. Faire une édition 100 % française serait sympa et innovant. Vous vous imaginez un meeting avec Pascal Martinot-Lagarde, Renaud Lavillenie et Rénelle Lamote à la halle d'Ornano ?" Pour l'heure, aucun athlète, ni Français ni étranger ne s'est engagé. "On commence à les contacter en novembre, mais nos athlètes français auront besoin de courir !" Si les organisateurs avancent dans le flou, ils ont au moins fixé la date de l'édition 2021. Elle aura lieu le samedi 30 janvier, "en pleine préparation pour les championnats d'Europe et du monde en salle", prévus au mois de mars.