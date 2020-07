Le Havre. Vacances apprenantes : s'amuser et continuer à apprendre l'été à l'école

Depuis le lundi 6 juillet et jusqu'au vendredi 10 juillet, le collège Gérard-Philippe au Havre accueille tous les jours de 10 à 17 heures, sur la base du volontariat, des enseignants et 50 jeunes : des collégiens, mais aussi des enfants du premier degré (cet établissement a monté un projet commun avec les écoles élémentaires du quartier). "50 jeunes qui vont du niveau CM1 à la 4e", ajoute Nathalie Gaudet, principale du collège Gérard-Philippe, qui se trouve dans un réseau d'éducation prioritaire.

C'est dans le cadre du dispositif Vacances apprenantes que, le matin, les jeunes sont répartis en cinq groupes mixtes (premier et second degrés). Au menu : des activités à caractère pédagogique et dont l'objectif est de consolider les compétences de base d'un point de vue ludique. "Il s'agit de mobiliser les compétences scolaires à partir de jeux de société, par exemple."

Tous les élèves passent dans tous les ateliers : atelier scrabble, jeux de société, atelier écriture, atelier en anglais.

L'après-midi, après la pause déjeuner, les jeunes participent à des activités sportives et culturelles : voile, expression corporelle, danse, ou encore sensibilisation à la conduite du vélo sur la route et jeux d'adresse.

Un programme qui plaît à Zoé, 10 ans, élève de CM2 à la rentrée de septembre à l'école élémentaire Massillon. Cela lui met un premier pied au collège.

Ruben et Luna, respectivement âgés de 14 et de 11 ans, n'ont pas le sentiment de passer une semaine supplémentaire à l'école.

Le collège Gérard-Philippe proposera une autre session Vacances apprenantes fin août, juste avant la rentrée scolaire. Nathalie Gaudet, en poste depuis septembre dernier, précise : "L'opération Ecole ouverte existait déjà avant. Mais cette année, c'est davantage mis en avant, sous couvert du chapeau Vacances apprenantes. Le suivi des élèves est d'autant plus important en 2020 au vu du confinement, période durant laquelle les élèves ont pu décrocher scolairement et ne pas avoir beaucoup d'interactions sociales."