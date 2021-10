Seine-Maritime. Un Eté au Havre reprend du service

C'est un rendez-vous avec l'art, le patrimoine et la culture. L'aventure d'Un Eté au Havre Seine-Maritime a commencé en 2017, pour célébrer les 500 ans de la fondation de la ville et du port. Jean Blaise, directeur artistique, a saisi cette occasion unique pour imaginer un anniversaire grandiose sur plusieurs mois. Largement plébiscitée par les habitants du territoire et les visiteurs, Un Eté au Havre est devenue une manifestation récurrente.

En 2020, 18 œuvres et installations monumentales seront visibles dans l'espace public, entre le samedi 11 juillet et début octobre. L'expérience Un Eté au Havre se vit au travers de quatre parcours d'art, qui permettent aux visiteurs de découvrir les lieux emblématiques et points d'intérêt culturel et touristique de la ville.

Ce programme dans l'espace public se complète de trois grandes expositions :

• Nuits Électriques au MuMa, Musée d'Art moderne André Malraux (du 3 juillet au 1er novembre),

• Mrzyk & Moriceau, Never Dream of Dying au Portique, Centre régional d'art contemporain du Havre (du 11 juillet au 27 septembre),

• EXHIBIT ! au Tetris, Salle de musiques actuelles, pour explorer la création numérique avec Lawrence Malstaf et Alex Verhaest (du 27 juin au 6 septembre).