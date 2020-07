Fécamp. Vol aggravé, violences avec arme, recel : six mineurs mis en examen

La police de Fécamp a pu faire le rapprochement ente deux affaires récentes. En juin, l'établissement de jeux en plein air Woody Park avait été cambriolé : plusieurs armes de paintball avaient été dérobées.

Deux semaines plus tard, le 2 juillet, vers 20 h 45, trois personnes sont vues passant en voiture aux abords du skatepark de Fécamp. L'un tire à l'aide d'un paintball, mais ne fait pas de blessé. Les forces de l'ordre interpellent néanmoins le propriétaire du véhicule, une femme, ainsi que son petit ami. À leur domicile quelques jours plus tard, les policiers découvrent le paintball qui a été utilisé, le 2 juillet, par un ami, un jeune de bientôt 17 ans. Interpellé, ce jeune déclare aux policiers qu'il n'a pas volé l'arme à Woody Park. Les auteurs du méfait "me l'ont donnée". Les auteurs, ce sont cinq Fécampois âgés de 12 à 17 ans, chez qui l'ensemble du butin, plusieurs armes de paintball, a été découvert.

Ils ont été mis en examen pour vol aggravé. Le garçon de bientôt 17 ans, lui, a été mis en examen pour violences avec arme et recel.