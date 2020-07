Argentan. Le centre aquatique modifie les conditions d'accès à ses bassins

Certaines choses ne changent pas à la piscine d'Argentan : nombre de personnes limité, douches savonnées obligatoires avant la baignade et un maximum de six nageurs par ligne d'eau. En revanche, depuis une semaine, il n'y a plus besoin de réserver et d'avoir un bonnet de bain, même si ces deux mesures restent fortement conseillées. Le créneau de natation a lui, été allongé, passant de 1 heure à 1 h 30. La plage et les activités extérieures, comme le tennis de table et le beach-volley, sont désormais ouvertes au public. Toutes ces conditions risquent de changer le vendredi 10 juillet, date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Plus d'infos sur le site : centre-aquatique-argentan-intercom.fr/