Saint-Lô. Quel candidat de droite à la présidentielle ?

Pour le parti Les Républicains, l'inquiétude en 2022 s'appelle Édouard Philippe : le maire du Havre et ex-Premier ministre ne finira-t-il pas tout de même par se présenter à l'élection présidentielle, occupant ainsi le créneau de la droite et du centre-droit sans qu'une candidature LR puisse lui faire concurrence dans l'opinion – et sans que LR puisse envisager de le soutenir, l'ayant trop critiqué comme transfuge en 2017 ? Le danger serait de céder aux divisions et rivalités internes, ou simplement de perdre du temps. Puisque personne ne semble avoir envie de rééditer une primaire comme en 2016, le parti pousse son président Christian Jacob à lancer rapidement un processus de désignation de candidat avant Noël. Mais tous ne soutiennent pas une candidature de François Baroin : ainsi Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, ou le député du Vaucluse Julien Aubert… Pour tenter de résoudre l'imbroglio, le conseil national du parti, qui aurait dû se réunir cette semaine, le fera au mois d'octobre. Pour donner à tout le temps de la réflexion.