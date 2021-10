Métropole de Rouen. Affluence dans les laboratoires pour le dépistage gratuit du Covid-19

Depuis vendredi 3 juillet, les 500 000 habitants de la Métropole de Rouen peuvent se faire dépister gratuitement du Covid-19. Il n'y a plus besoin d'ordonnance, il suffit de se présenter dans l'un des 26 centres de prélèvement. Pour l'Agence régionale de santé de Normandie, il s'agit de "casser la chaîne de transmission du Covid-19" alors que plusieurs cas groupés ont été enregistrés dernièrement à travers l'agglomération.

Les laboratoires très sollicités

Dès la matinée du premier jour de cette vaste campagne, les laboratoires ont été fortement sollicités et les rendez-vous se multiplient. "La participation de la population au dépistage permet d'évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire et de repérer plus rapidement un éventuel cluster", explique l'Agence régionale de santé.

Seulement derrière les centres de prélèvement, les laboratoires qui effectuent les analyses sont très sollicités. "Je n'ai pas de vision sur les délais", explique-t-on au sein d'un laboratoire rouennais, alors que les analyses demandent habituellement 48 heures en moyenne.

• Écoutez le reportage de Tendance Ouest :