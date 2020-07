Le Havre. S'amuser en portant un masque, c'est possible

En cette période post-Covid, pourquoi ne pas se divertir ?

Au Havre, l'escape game Escape Yourself n'a rouvert l'intégralité de ses salles que ce lundi 6 juillet, pas avant, à cause du contexte sanitaire. Ce jeu consiste à résoudre des énigmes pour s'échapper, en moins d'une heure, d'une pièce dans laquelle on est enfermé.

Avant de débuter la partie, le discours du personnel d'Escape Yourself à l'intention des joueurs est clair : il faut porter un masque car les participants sont confinés dans une pièce pendant une heure avec d'autres personnes. Conscient du problème, Benoît Hanrot, le responsable de cet escape game, a procédé à quelques changements.

Du gel hydroalcoolique est à disposition des joueurs à l'arrivée sur les lieux et à la fin de la partie. Benoît et ses équipes consacrent également deux fois plus de temps qu'avant la crise sanitaire au rangement et au nettoyage des objets que les joueurs ont pu toucher. Ils font également en sorte que les groupes ne se croisent pas dans les couloirs et dans le hall. Un protocole strict, qui n'enlève rien au plaisir ressenti par Orlane et Rose.

Masquées, Orlane, Rose et leurs copines ont brillé en sortant de la pièce en 50 minutes et 10 secondes.