Hand (N1F) : Colombelles lance sa saison

Les partenaires d'Alisson Breysacher ont fait respecter la logique. "Elles ont eu une très bonne idée de ne pas se louper sur ce match car Poitiers aura du mal à faire une saison complète. Son effectif est hyper-restreint." Avec seulement huit joueuses sur la feuille de match, les Poitevines n'ont pas tenu la distance. Colombelles s'est détaché dans les quinze dernières minutes après une première mi-temps équilibrée (12-13, 30').

"On est très loin de ce que j'attends, souligne Philippe Breysacher. Tout le monde est un peu balbutiant. On alterne le bon et le pas bon. Il doit y avoir un saut qualitatif." Le CLCH a deux semaines pour préparer la réception de La Rochelle, dimanche 14 octobre.