Handball/N1F : Colombelles a profité de la détresse poitevine

Les spectateurs colombellois, émus par le triste sort réservé aux Poitevines, a fait ce qu'il a pu pour les réconforter, dimanche 3 février. Venu à sept joueuses, réduit à cinq éléments en fin de match, Poitiers a connu un après-midi cauchemardesque à Colombelles. Sans surprise, il s'est accompagné d'une très lourde défaite (39-23).

"Je ne peux analyser que les vingt premières minutes de jeu, reconnaît Philippe Breysacher. Le reste a été une parodie de match." À armes égales, les Poitevines auraient certainement posé de vrais problèmes aux Colombelloises. Elles sont restées dans leur sillage pendant une bonne partie de la première mi-temps (8-8, 20').

"On a alterné des très bonnes séquences défensives et d'autres beaucoup moins bonnes, commente Philippe Breysacher. Sur le plan offensif, on a bafouillé notre circulation de balle." L'ensemble n'était pas à jeter pour autant, et la suite a évité toute inquiétude quant au résultat final. Colombelles a creusé un premier écart avant la mi-temps (17-13, 30') et a déroulé en deuxième période suite à une expulsion adverse et deux blessures. Le CLCH remonte dans la première moitié de tableau avant un déplacement chez le leader Aunis-La Rochelle samedi 9 février. Mission impossible, aux yeux de Philippe Breysacher. "Il ne faut pas imaginer prendre des points là-bas."