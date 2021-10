Handball (N1F) : Colombelles accroche le leader poitevin

Comme face à Rennes une semaine plus tôt, le CLCH s'est fait rejoindre à l'amorce des dix dernières minutes après avoir dominé la majeure partie du match. "C'est pénible que quasiment les mêmes causes produisent les mêmes effets, déplore l'entraîneur Philippe Breysacher. On s'est fait remonter parce qu'on était en panne offensivement." Colombelles a pourtant mené de quatre buts en deuxième mi-temps (20-16, 41').

Mais Poitiers, qui affichait cinq victoires en cinq matchs avant son déplacement en Basse-Normandie, s'est appuyé sur l'intenable Chantol Okomba (15 buts !) pour combler son retard. "On n'a pas à rougir de ce match nul vu la qualité de notre adversaire, tempère Philippe Breysacher. Mais il laisse bien évidemment quelques regrets au vu du scénario." Cette sixième journée confirme néanmoins le bon début de saison de Colombelles, troisième d'un classement extrêmement serré. Le prochain match des Bas-Normandes, dimanche 20 novembre à Lille (deuxième), fera encore figure de test majeur.