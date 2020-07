Caen. Le championnat d'Europe de Maxime Beaussire reporté au 10 octobre

Le Covid-19 a perturbé la tenue de nombreux événements sportifs, notamment le championnat d'Europe de boxe entre le Normand Maxime Beaussire (29 victoires, 1 nul et 2 revers) et l'Italien Matteo Signani (29 succès, 5 défaites et 3 nuls). Initialement prévue le 21 mars, cette soirée avait été reportée au 9 juin dans un premier temps, avant d'être une nouvelle fois décalée en raison de la crise sanitaire. Finalement, ce championnat d'Europe aura lieu, le samedi 10 octobre, au Palais des sports de Caen. "Généralement, le mois d'octobre me va bien. Mon combat de référence, c'est le championnat de France remporté, en octobre 2015, face à Frank Haroche Horta. On va tout faire pour que ça continue", explique le Manchois d'origine, Maxime Beaussire.

Les billets déjà achetés pour la soirée du 21 mars reportée dans un premier temps au 9 juin restent valables pour la date du samedi 10 octobre.

Pour ceux qui ne sont pas encore en possession de leur ticket d'entrée, sachez que la billetterie est ouverte.