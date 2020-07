Calvados. Redécollage timide à l'aéroport de Deauville

La date du vendredi 3 juillet restera gravé dans l'agenda de l'aéroport de Deauville : les avions vont pouvoir à nouveau décoller, à raison de trois vols par semaine vers la Crète, les Baléares et la Sicile. Le premier vol est prévu à 13 h 40, direction Palerme. "80% de l'avion est rempli", se réjouit Maryline Haize-Hagron, la directrice de l'aéroport. Un quatrième voyage est prévu à partir d'août, vers Rhodes, en Grèce. "49 vols sont confirmés jusqu'à la fin de l'année sur les 485 initialement prévus, regrette Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine-Estuaire. C'est déjà ça, mais c'est très fragile." Pendant ces quinze semaines de fermeture, l'aéroport n'était pas totalement à l'arrêt, il a maintenu les vols privés et militaires.

Chaque passager, en attendant le contrôle, devra patienter sur les pastilles rondes pour respecter la distanciation sociale. -

En revanche, l'équipe de l'aéroport était au four et au moulin pour préparer l'accueil : rubalise et stickers au sol, sens de circulation, mais aussi contrôle de la température. "Si la personne a 38°C, on reprend la température quelques instants après. Si c'est confirmé, elle ne montera pas à bord et doit rentrer chez elle."