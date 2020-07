Caen. Pour déjeuner, il faut se rendre à La Case Départ

À La Case Départ, on joue et on mange ! "On avait une passion commune pour les jeux, donc on a voulu ouvrir un bar à jeux. Lorsqu'on a trouvé cet emplacement (anciennement Le Verre à soi, NDLR) on a eu un vrai coup de cœur et on trouvait que c'était idéal pour proposer de la restauration le midi", expliquent Eric Schaeffert, le cuisiner, et son acolyte Léo Gommard, qui est au service. Avant d'ouvrir le vendredi 19 juin, tout a été "refait de A à Z", de la cuisine au comptoir. Les deux jeunes hommes ont mis à leur sauce et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont le sens du détail : au comptoir, les boissons sont écrites grâce à des pièces qu'on dirait tout droit sortie d'un jeu de scrabble. Il faut dire que les jeux sont omniprésents dans l'établissement, avec pas moins de 450 références.

Jambon braisé et coupe brownie

Côté assiette, Eric Schaeffert, avec ses dix ans d'expérience en restaurant gastronomique, propose des plats raffinés et équilibrés. C'est avec mes collègues que nous avons décidé d'y manger un midi. Au menu, trois entrées, trois plats, trois desserts. "On préfère faire moins, mais tout est fait maison et on privilégie les produits locaux." Pour moi, ce sera jambon braisé à la normande, mousseline de carottes et pommes de terre sautées, le tout accompagné d'un petit verre de Coteaux du Layon, après tout c'est bientôt les vacances ! Pour le dessert, je me laisse tenter par une gourmandise : une coupe brownie avec une crème mascarpone tonka, caramel beurre salé et cacahuètes. J'ai passé un agréable moment autour d'un bon repas, maintenant, il est temps de retourner travailler. Pour ceux qui peuvent rester, l'établissement ne ferme pas ses portes de la journée. Il est possible de jouer à des jeux et de déguster des planches en soirée. Contrairement à certains jeux de société, ce coup-ci, ce sera un plaisir de retourner à La case départ.

La Case départ, 23 Quai Eugène-Meslin à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 11 heures à 1 heure du matin.