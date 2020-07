Caen. Un nouveau décor chez Sookie Barbershop

Après sept ans, le barbier a eu une envie de renouvellement dans son barbershop. Les travaux se sont déroulés en deux temps, en janvier, puis en mai, afin de présenter "quelque chose d'abouti, épuré, tout en gardant une touche vintage et rétro". Il propose, en plus, un concept store unique, complémentaire et indépendant du salon. Sookie Barbershop est ouvert sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10 heures à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, et le samedi de 10 heures à 14 heures.

Pratique. 6 Quai Amiral-Hamelin à Caen