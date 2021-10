Rouen. Covid-19 : dépistage gratuit et sans ordonnance dans la métropole

L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a décidé de mettre en place une campagne de dépistage élargi du Covid-19, gratuit et sans ordonnance, pour les habitants de la métropole Rouen Normandie. Au cours des dernières semaines, plusieurs clusters ont été identifiés au sud de l'agglomération rouennaise. Afin de casser la chaîne de transmission du Covid-19, une stratégie d'identification des cas, de dépistage de leurs contacts et d'isolement des personnes malades et des contacts à risque est mise en œuvre depuis le début de l'épidémie. Pour aller encore plus loin, l'ARS a décidé de rendre plus accessible les dépistages.

À compter du vendredi 3 juillet, une campagne de dépistage massif sans prescription débute à destination des habitants de la métropole Rouen Normandie, sur la base du volontariat. Ils sont possibles dans 26 sites. La participation de la population au dépistage permet d'évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire et de repérer plus rapidement un éventuel cluster.

Les 26 centres de dépistage. - ARS