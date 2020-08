Pays de Caux. La Sauvagette : un parc qui a du chien !

Le parc de la Sauvagette situé à Lanquetot accueille une cinquantaine de chiens, dont une trentaine de représentants de races rares comme le Komondor, le Sussex, le Kelpie ou le Magyar agar. "Depuis 1981, je pratique l'élevage de labrador, explique Claudie Calais, la gérante du parc. Beaucoup de visiteurs venaient juste voir nos chiens et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de présenter en complément des chiens de races pour répondre à leur curiosité." Le parc a ouvert ses portes au public en 2008. "Seuls nos labradors sont à vendre, précise Claudie. Nos chiens de race passent cinq ou six ans chez nous avant d'être placés chez des particuliers. Ils représentent ainsi la race dans le meilleur de leur forme." La Sauvagette se partage en deux espaces : d'un côté les chiens sont présentés dans leurs enclos et jardins privatifs et des panneaux renseignent sur la particularité des races, de l'autre, c'est aussi un parc de divertissement équipé de jeux pour enfants (labyrinthe, manèges mécaniques, structures gonflables), d'une mini-ferme et d'un petit musée. (0 à 8,50 €. lasauvagette.com)