Seine-Maritime. La boutique Belle et re-belle à Elbeuf

Après des années comme vendeuse, c'est tout naturellement que Sandrine Kramp, originaire d'Elbeuf, a décidé d'ouvrir son propre commerce de prêt-à-porter et d'accessoires de mode féminins. "J'ai ouvert mes portes le 17 septembre et j'ai dû cesser mon activité durant le confinement. J'ai donc alimenté régulièrement ma page Facebook de diverses publications afin de ne pas tomber dans l'oubli. Depuis le déconfinement, j'ai retrouvé ma clientèle et mon activité a pu repartir."