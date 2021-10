Seine-Maritime. La Mission Bern sélectionne le théâtre antique de Juliobona

L'annonce a été faite ce mardi 30 juin, le théâtre romain de Juliobona à Lillebonne fait partie des 18 sites emblématiques retenus par la Mission Bern pour cette 3e édition. Initiée depuis 2017, la mission qui porte le nom du célèbre animateur et journaliste Stéphane Bern a pour objectif d'identifier les patrimoines en péril, de financer une partie des restaurations, grâce notamment au Loto du patrimoine, et de mettre en valeur les patrimoines des régions de France. Le théâtre antique de Juliobona est la propriété du Département de la Seine-Maritime depuis 1818. Il est l'un des plus emblématiques de l'époque antique au nord de la Loire, classé Monument historique en 1840. Plusieurs campagnes de fouilles se sont succédé depuis sa découverte, en 1764 par le Comte de Caylus, jusqu'à la dernière en 2010. Actuellement ouvert au public (gratuitement) tous les jours, ce site a besoin d'importantes restaurations pour l'entretien des ruines et des murs qui soutiennent l'édifice, d'où la candidature évidente auprès de la Mission Bern.