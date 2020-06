Colombelles. La desserte portuaire inaugurée le mercredi 8 juillet

Après deux ans de travaux, la date d'inauguration officielle de la desserte portuaire de Caen est désormais connue. Ce sera le mercredi 8 juillet. Ce gros chantier, conduit par le Département du Calvados, a été marqué par la création d'un viaduc de 148 mètres au-dessus de l'Orne et d'une nouvelle voie qui relie le port de Caen et la zone Normandial de Colombelles. Ce nouvel axe doit permettre de désengorger le trafic sur la commune, traversée chaque jour par plus de 14 000 véhicules.