Saint-Lô. Covid 19 : ni le monde ni la France n'en sont sortis !

“La dure réalité est que c'est loin d'être fini", avertit l'OMS. La pandémie reprend ou s'aggrave un peu partout sur les cinq continents. En Chine, les nouveaux cas se multiplient depuis juin et la situation est déclarée “grave” à Pékin. En Grande-Bretagne, le confinement est rétabli à Leicester, où l'on ferme à nouveau les commerces “non essentiels”. Aux États-Unis, la pandémie gagne le sud et l'ouest du pays. Au Brésil, le chiffre des morts ne cesse de grimper malgré le président Bolsonaro selon qui tout va mieux. En Italie, nouveaux cas à Rome. Même chose au Portugal et en Allemagne. Le phénomène menace inévitablement la France, où les mesures de protection semblent de plus en plus négligées par une part croissante des populations.