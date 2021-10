Hautot-sur-Mer. Profiter d'activités en mer avec le club Surf'in Pourville

Club et école de surf réputé, Surf'in Pourville propose à Pourville-sur-Mer des stages et des cours collectifs, pour les enfants comme pour les adultes, licenciés ou amateurs, pour de nombreuses disciplines comme le surf, bodyboard, skimboard ou stand-up paddle. Surf'in Pourville propose aussi, en période de vacances scolaires, une programmation spéciale pour les enfants. Le club est ouvert tous les jours, en fonction des horaires de marées, et propose en complément des balades guidées en rivière ou le long des côtes en kayak double ou en stand-up paddle. Ceux qui ont déjà un bon niveau peuvent se contenter de louer le matériel.

Pratique. De 35 à 160 €. Renseignements sur surfin-pourville.com