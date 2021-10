Hockey sur glace (Magnus). Calme plat du coté du mercato des Dragons de Rouen

Depuis l'annonce de la date de reprise de Ligue Magnus fixée au samedi 26 septembre et un calendrier à venir au début du mois de juillet, les choses n'ont pas évolué du côté des Dragons de Rouen qui ont annoncé une communication mi-juillet quant à la campagne d'abonnement, bien évidemment retardée à cause de la crise sanitaire. Le manager général Guy Fournier avait déjà annoncé vouloir être prudent du côté du mercato, en attendant les nouvelles directives. Il y voit donc maintenant un peu plus clair et nul doute que les choses devraient s'accélérer lors des prochaines semaines avec un camp d'entraînement qui débutera sans doute courant du mois d'août avec quelques matchs amicaux au programme.