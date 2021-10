Handball (N1F). L'Entente Colombelles Troarn connaît son nouveau menu

En Nationale 1 féminine, l'heure est à la révolution. Dès le 12 septembre prochain, l'Entente Colombelles Troarn évoluera dans un championnat flambant neuf. D'une poule de douze formations où elles avaient terminé quatrièmes, les jaune et noir évolueront désormais dans un groupe restreint de six équipes où elles affronteront, en format aller-retour, Palaiseau, Brest, Rouen, Le Havre et Alfortville. L'objectif : atteindre l'une des deux premières places pour s'offrir des playoffs vers la D2. "Ce fonctionnement est nouveau pour nous, mais ça peut être très sympa et ça peut nous permettre de jouer des équipes différentes, se réjouit déjà l'ailière Jeanne Godey, il va falloir carburer dès les premiers matchs." Il y a l'été pour être prêtes.