Municipales à Ifs. Michel Patard-Legendre, conforté, entame un second mandat

Michel Patard-Legendre, à Ifs, fait partie des maires confortés dans leur fauteuil, le dimanche 28 juin. Dans la troisième plus grande commune de l'agglo caennaise (11 500 habitants), il s'impose avec près de 60 % des voix face à l'ancien maire de gauche Jean-Paul Gauchard (40 %), pourtant rejoint par six colistiers d'Arnaud Fontaine au second tour. Une satisfaction pour celui qui ne s'était imposé que de sept petites voix en 2014 : "Une première élection, c'est parfois un coup de poker. Mais le score d'aujourd'hui, c'est le signe que les Ifois et les Ifoises sont satisfaits du travail accompli et veulent le poursuivre." Le maire sortant espère reprendre également ses dossiers à la communauté urbaine, où il était jusqu'ici en charge de l'habitat.