Recette. Liqueur de cassis

Préparation : 2 fois 10 minutes

Macération : 15 jours + un mois

Ingrédients

pour deux litres de liqueur

500 g de baies de cassis

400 g de sucre cristallisé

1,5 litre d'eau-de-vie de fruits à 40 % vol

Un petit morceau d'écorce de cannelle

Un clou de girofle

Laver les baies de cassis et les égoutter sur un linge.

Les mettre dans un grand bocal en verre avec le morceau de cannelle et le clou de girofle.

Recouvrir avec le sucre puis l'eau-de-vie.

Placer le bocal dans un endroit frais et laisser reposer 15 jours à l'abri de la lumière, en prenant soin d'agiter le bocal chaque jour.

Au bout de ce temps, sortir les baies du bocal et les exprimer à travers un linge fin ou une mousseline.

Reverser le liquide recueilli dans le bocal et mélanger soigneusement.

Filtrer et mettre en bouteilles ébouillantées et séchées.

Étiqueter et ranger dans un endroit sombre, à l'abri de la lumière.

Attendre encore un mois avant de déguster.

Avec le cassis, vous pouvez aussi réaliser de délicieux sorbets.

Préparation : 30 minutes

Congélation : 2 heures au moins

Pour 6 personnes

400 g de cassis en graines

300 g de sucre

1,5 dl d'eau

100 g de crème fraîche

Quelques pralines pour décorer

Laver, sécher et égrener le cassis.

Le réduire en purée fine (mixer ou au moulin à légumes) et passer cette purée au tamis pour ôter les pédoncules, pépins et peaux trop épaisses.

Faire un sirop en faisant bouillir 2 minutes l'eau et le sucre. Laisser refroidir.

Mélanger purée de cassis, sirop, crème fraîche (celle-ci s'ajoute telle quelle si on utilise une sorbetière, on la fouette si on n'en utilise pas).

Faire congeler.

Servir en coupes saupoudrées de quelques pralines roses concassées.