Cherbourg-en-Cotentin. Municipales : le maire sortant Benoît Arrivé brigue un second mandat

Le maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin a été élu ce dimanche 28 juin, lors du second tour des élections municipales avec 46,14 % des voix selon les dernières estimations, suivi du candidat de l'Avenir en tête David Margueritte (32,74 %). La surprise de ce scrutin, c'est la descente de la députée LREM Sonia Krimi (8,71 %), passée sous la barre des 10 %, alors qu'elle avait obtenu 14,26 % des voix au premier tour. Elle est aujourd'hui devancée par Barzin Viel-Bonyadi (12,39 %), tête de liste de la Coopérative citoyenne. Ce scrutin est marqué par un taux d'abstention record (70,99 %) dans la 4e ville de Normandie, supérieur au premier tour (66,31 %) et à la tendance du second dans le département de la Manche (69,85 %).

Revivez notre émission spéciale :