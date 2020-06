Manche. Municipales : entre confirmations et surprises

Pour la première fois, la Ville de Saint-Lô sera dirigée par une femme : Emmanuelle Lejeune, large gagnante de cette élection avec 43,56 % des suffrages. Elle devance de 7 points le maire sortant François Brière et de 23 Jean-Karl Deschamps. À Granville, Gilles Ménard s'empare du fauteuil de maire, en recueillant 50 % des voix, mais la maire sortante Dominique Baudry tombe les armes à la main en recueillant plus de 40 % des voix. Comme en 2014, David Nicolas a vaincu Guénhaël Huet dans le duel qui opposait les deux derniers maires d'Avranches. En recueillant 59 % des voix, il prolonge son mandat de six ans. A Coutances, Jean Dominique Bourdin, 1er adjoint d'Yves Lamy, que ce dernier avait choisi de ne pas soutenir, l'emporte avec plus de 62 % des suffrages. Il devance Jean-Michel Masson (19 %) et Anne Harel (18 %). Puis à Agon-Coutainville, le maire sortant est réélu avec seulement 54 voix d'avance sur Nicolas Pigasse. Enfin, à Montmartin-sur-Mer, Bruno Quesnel (54 %) devance très largement le maire sortant Norbert Guilbert (30 %).

Retrouvez ici les résultats commune par commune.