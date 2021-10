Val-de-Reuil. Deux cas de Covid-19 à l'école : trois classes fermées

À Val-de-Reuil dans l'Eure, deux élèves scolarisés à l'école Coluche ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit d'un enfant inscrit en classe de petite section de maternelle et d'un autre scolarisé en CP. Ces deux enfants, dits "asymptomatiques", c'est-à-dire ne présentant aucun signe de la maladie, ne se sont plus présentés dans l'établissement depuis vendredi 19 juin, date à laquelle leur mère avait été, elle-même, diagnostiquée positive au coronavirus.

Des agents, animateurs et Atsem en quatorzaine

La Ville a immédiatement réagi comme l'explique le maire, Marc-Antoine Jamet. "À la lecture des conclusions de ce premier examen, j'ai pris la décision, en liaison permanente et en accord avec le Préfet de l'Eure, M. Jérôme Filippini, de fermer jusqu'à nouvel ordre non pas deux, mais trois classes, celles des enfants porteurs du virus ainsi, par mesure de précaution, qu'une classe de CE1 proche. Cette décision s'applique depuis ce vendredi matin (le 26 juin). Les enfants seront testés sans délai pour s'assurer qu'aucun cas supplémentaire ne soit décelé parmi les effectifs de ces trois classes. Quatre agents municipaux, deux animateurs des centres de loisirs de la Ville et deux ATSEM au contact de ces enfants, ont été placés à l'isolement pendant une durée de quatorze jours et seront également diagnostiqués".

"La situation m'a conduit à prendre, en outre, quatre décisions.