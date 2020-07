Orne. L'écomusée De la pomme au calvados explique la fabrication du cidre

Le cidre et le calvados, symboles de la Normandie, sont deux alcools fabriqués à base de pomme. L'écomusée De la pomme au calvados est situé dans la Petite Cité de caractère du Sap, dans une ferme des XVIIIe et XIVe siècles. Des centaines d'objets sont exposées dans cet ancien site de production de cidre, comme les cuves en ciment verre qui datent de 1926. Grâce à la cidrerie et à la bouillerie, lieux de fabrications du cidre et du calva, les touristes vont apprendre et découvrir comment ces deux alcools étaient fabriqués, à l'ancienne.

Pratique. Le Grand Jardin. Du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. Entre 3 € et 4 €.