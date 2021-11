Orne. De Paris au Mont Saint-Michel, la Véloscénie fait une étape dans le Perche

La Véloscénie déploie un itinéraire total de 450 km à parcourir à bicyclette. Il faut pédaler environ 36 heures pour faire toute la traversée sur cette voie verte qui relie deux monuments français : la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris et le Mont Saint-Michel (Manche) en 20 étapes, dont une qui lie Rémalard à Mortagne-au-Perche, deux communes du Perche ornais.

Cette étape longue d'1 h 30 est parfaite pour les débutants et les balades en famille. Durant ces 24 km de parcours, différents paysages et monuments du Perche sont à découvrir, comme l'Huisne, le manoir de Courboyer, les forêts du parc naturel du Perche, des moulins restaurés, etc.

Pratique. Plus d'infos : veloscenie.com