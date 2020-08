Orne. A découvrir : les marchés de Bellême et de Mortagne-au-Perche

Les marchés sont un lieu de rendez-vous entre les touristes et les habitants. Le marché hebdomadaire de Bellême a lieu tous les jeudis matin, de 8 heures à 12 h 30, place de la République. Entre primeurs, élevages d'escargot et brocanteurs, chacun trouve son bonheur. Le marché de Mortagne-au-Perche, lui, se tient tous les samedis matin, de 9 heures à 13 heures, dans le centre-ville. Ces marchés sont le meilleur moyen pour découvrir les producteurs locaux et leurs traditions.