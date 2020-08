Orne. Écouché : un patrimoine et des paysages surprenants

Autrefois, le village d'Écouché était une ville fortifiée. Au Moyen-Âge, les pèlerins y faisaient une pause durant leur voyage vers le Mont Saint-Michel. Pendant la Libération de la Normandie, le bourg d'Écouché a été énormément endommagé, en raison de combats acharnés. À l'entrée de la ville, un char rappelle d'ailleurs ces combats.

Néanmoins, le village a été classé comme Petite Cité de caractère grâce à son patrimoine architectural et à ses paysages remarquables. Dans son centre, s'élève une église gothique entourée de petites ruelles, où les touristes peuvent observer de nombreuses petites tours et de petits hôtels particuliers. Le parcours Au travers des ruelles du Vieil Écouché permet de découvrir tous les recoins de la ville. Le Parc et jardins de Méheudin est aussi un endroit parfait pour se balader. Plus de 300 arbres et arbustes y ont été plantés depuis 1978.

Pratique. Visite guidée : tous les jeudis à 15 heures, du mercredi 1er juillet au lundi 31 août. Plus d'infos au : 02 33 67 12 48