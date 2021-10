Orne. Le déconfinement très progressif se poursuit dans le département

Voilà déjà plus d'un mois que le feu vert a été donné par le gouvernement pour le début du déconfinement. Pour autant, tout n'est pas encore redevenu comme avant. L'évolution dans l'Orne n'est que très progressive.

Parmi les réouvertures de ce samedi 27 juin :

• A 14 heures, le centre aquatique Cap-Orne, à L'Aigle, avec seulement 60 nageurs à la fois, qui n'auront pas de vestiaire et ne pourront pas utiliser le plongeoir.

• La base de loisirs, au plan d'eau du Mêle-sur-Sarthe, entre Alençon et Mortagne-au-Perche.

• La reprise des visites au Château de Médavy, près d'Argentan, jusqu'au 30 août, tous les jours de 13 heures à 19 heures.

• Le Musée du château de Flers, avec l'exposition temporaire Où sont les femmes ? et l'arrivée de la micro-folie de La Villette, un musée numérique qui répertorie plusieurs milliers de spectacles et d'œuvres, exposés dans les musées nationaux les plus prestigieux.