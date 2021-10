Carpiquet. Un radar double face bientôt en fonction : comment ça marche ?

Son montage n'a pas échappé aux automobilistes, le mardi 23 juin. Un nouveau radar double face remplace désormais le radar de troisième génération de Carpiquet, qui flashe les automobilistes roulant à plus de 90 km/h. Il photographie les véhicules par l'avant et par l'arrière, mais ne retient qu'une seule mesure de vitesse. Un double contrôle qui doit permettre d'identifier de façon plus certaine les contrevenants. Il est par ailleurs capable de verbaliser les motards et différencie mieux les poids lourds que la génération de radars précédente.

En revanche, ce radar ne flashe que dans un seul sens de circulation. Cet équipement sera "prochainement mis en service", indique la préfecture du Calvados.