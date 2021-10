Suisse normande. La Carneille en Histoire : une balade qui vaut le détour

Moins de 600 personnes habitent à La Carneille. Ce petit village, situé à 20 km de Flers, est une perle rare de la Suisse normande. Caractérisé par ses petites maisons de pierres et ses cavées, cet endroit est souvent décrit comme étant un lieu idyllique.

Marquée par la Guerre de Cent ans, les guerres de religion, la Révolution française et l'ère industrielle, la Carneille est riche en anecdotes. La balade aménagée de onze pupitres, baptisée La Carneille en Histoire, permet de découvrir la commune à travers ses épisodes historiques. Le Collectif de la Cavée des artistes de La Carneille propose une visite guidée. Grâce à cet itinéraire de 1,7 km, la Carneille apparaît comme le contraste parfait entre la verdure, les pierres et les différents points d'eau. Ce paysage typique de la Suisse normande fait le bonheur des artistes : un grand nombre de peintres se retrouvent sur la place du village et profitent de ce décor incroyable.

Pratique. Tél. : 06 66 31 26 45. Gratuit.